Ako francúzsky aristokrat vzkriesil olympijské hry

Pierre de Coubertin spojil lásku k antike a k športu v jedno

Písal sa 23. jún 1894. V historických priestoroch parížskej Sorbonny sa zišli delegáti z deviatich krajín sveta, aby si vypočuli záverečný verdikt kongresu. Nastal historický okamih. No bol to aj prelomový deň v živote len tridsaťštyriročného muža, ktorému sa splnil sen – obnovenie olympijských hier. A práve tento muž, obnoviteľ a otec novovekých olympijských hier, barón Pierre de Coubertin by oslávil 160 rokov.

Barón Pierre de Coubertin sa narodil 1. januára 1863 v Paríži do šľachtickej rodiny. Ako najmladšie dieťa zo štyroch súrodencov ho rodičia vrúcne milovali. Jeho otec Charles Pierre Fredy de Coubertin pochádzal z nízkej šľachty. Bol uznávaným maliarom výjavov s historickou a náboženskou tematikou.

Pierrova matka Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy bola vzdelaná žena. Pochádzala z francúzskej Normandie, kde jej rodina vlastnila panstvo v kraji Caux neďaleko Le Havru. Ovládala latinčinu, vyznala sa v hudbe, rada písala listy. Po vydaji svoj voľný čas venovala charite a svojim deťom, najmä Pierrovi. Ako najmladšie dieťa bol matkiným miláčikom. Obaja rodičia mu počas detstva vštepovali lásku k umeniu, cestovaniu, prírode, ale aj k športu a od útleho veku formovali jeho charakter.

Erb rodiny Coubertinovcov, ktorá patrila k nižšej francúzskej šľachte. Kráľ Ľudovít XI. povýšil svojho komorníka Pierra Fredyho do šľachtického stavu v roku 1477. (zdroj: wikimedia.org/Sanguinez/CC BY-SA 3.0)

Korene lásky k antike

Ako dieťa zo šľachtickej rodiny dostal náležité vzdelanie. Počiatky jeho štúdií siahali na jezuitské kolégium svätého Ignáca v Paríži. Štúdium bolo náročné. Dodržiavala sa prísna disciplína, mravopočestnosť a každodenná modlitba. Počas štúdia sa Pierre zoznámil s názormi učiteľa otca Carona, ktorý v ňom zanechal výraznú stopu. Počas jedného roka štúdia rétoriky a spoločenských vied vštepil Pierrovi lásku k dejinám antického Grécka spojeného s kalokagatiou a olympijskými hrami.