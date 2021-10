Bol by dnes Hitler kráľom sociálnych sietí?

Historici dnes skúmajú aj silu a dôsledky konšpiračných teórií.

31. okt 2021 o 7:58 Jaroslav Valent, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

Predstavte si, že by do dnešnej doby sociálnych sietí, hoaxov, fake news a hlúpostí, ktoré sa voľne šíria po internete vstúpil Adolf Hitler. Ako by si pri svojej snahe o opätovný mocenský vzostup asi počínal? Do akej miery by dokázal využiť komunikačné možnosti, ktoré ponúka dnešný svet. Aj vás pri tejto predstave zamrazí? Niet sa čomu čudovať, najmä keď si uvedomíme, že konšpiračné teórie boli vždy súčasťou nacistickej ideológie.

Koniec-koncov, myšlienka, že sa nič na svete nedeje náhodou či súhrou okolností, ale je výsledkom premyslenej činnosti organizovanej a pritom tajnej skupiny nepriateľov, je stará ako ľudstvo samo. Moderná psychológia by mohla tieto predstavy označiť za preludy paranoidnej mysle a tým by sme mohli celý problém uzavrieť. Mohli, keby táto opakovaná davová psychóza z času na čas nevystupovala na povrch aj v našej modernej epoche.

Aj preto sa popredný britský historik Sir Richard John Evans rozhodol napísať knihu Hitler a konšpirácie, v ktorej sa na Adolfa Hitlera a nacistickú Tretiu ríšu pozrel z perspektívy konšpiračných teórií. Príklady a otázky, ktoré si v nej kladie sú vysoko aktuálne aj dnes.

Jaro Valent z časopisu Historická revue sa o Tretej ríši v zajatí paranoidnej mysle porozprával s historikom Jakubom Drábikom z HÚ SAV.