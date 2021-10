Československá utópia Interhelpo sa premenila na peklo

Sen o socializme doviedol rodinu Dubčekovcov až do ďalekého Kirgizska.

24. okt 2021 o 6:09 Jaroslav Valent, Viktor Hlavatovič

Predstavte si, že vezmete svoju rodinu, predáte všetko, čo máte, a odídete do 5000 kilometrov vzdialenej krajiny v strednej Ázii budovať nový socialistický zajtrajšok. Chce to zrejme veľkú dávku viery, odhodlania a presvedčenia, že sa tento nový lepší svet vybudovať naozaj dá a to na akomkoľvek mieste pod slnkom.

Vyzerá to skôr na málo pravdepodobný scenár, pravdou však je, že sa skutočne odohral. Je to napokon aj príbeh Štefana Dubčeka a jeho rodiny, v ktorej vyrastal aj Alexander Dubček - neskôr známa postava Pražskej jari. Ten až do svojho 17. roku strávil väčšinu mladosti v Sovietskom zväze, najskôr vo vzdialenom Kirgizsku v československej komúne Interhelpo a neskôr v meste Gorkij na brehoch rieky Volgy.

Čo všetko rodina Dubčekovcov až do svojho návratu do Československa prežila a do akej miery to formovalo mladého Alexandra? A ako v skutočnosti vyzerala utópia komúny Interhelpo vo vzdialenom Kirgizsku?

Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozprával s novinárom Lukášom Onderčaninom, autorom knihy o československej komúne Interhelpo – s názvom Utópia v Leninovej záhrade.