Ľudia verili v ich zázračné schopnosti. Stredovekí králi neboli iba politikmi

Spájali v sebe každodennú politiku s nadprirodzeným svetom.

16. máj 2021 o 6:56 Viktor Hlavatovič, Jaroslav Valent

Panovník musí byť spravodlivý i trestajúci, je mierotvorcom a zmierovateľom, no zároveň zbožným mužom odovzdávajúcim sa do Božích rúk – to je len niekoľko predstáv stredovekého človeka o posvätnosti kráľovskej moci.

Stredoveký kráľ nebol len obyčajnou politickou figúrou, vykonávajúcou dedičný úrad. S jeho mocou sa spájal aj iný posvätný rozmer, v ktorý verila celá stredoveká spoločnosť.

Podľa týchto predstáv vyvolený a pomazaný kráľ dokonca oplýval zázračnými schopnosťami uzdravovať. Mal byť nástrojom poriadku a rovnováhy vo svete, zároveň prostredníkom medzi každodennosťou a nadprirodzenom.

A práve správny spôsob výkonu kráľovskej vlády sa stal aj predmetom dišpút učencov, ponaučení a legiend i v našom stredoeurópskom prostredí.

Ako mal teda vyzerať ideálny kráľ a riadili sa stredovekí panovníci týmto vzorom?

Jaro Valent z časopisu Historická revue sa o panovníckej moci a jej reprezentácii rozprával s historikom Dušanom Zupkom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

