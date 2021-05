Pred sto rokmi vznikla Komunistická strana Československa

KSČ sa od vzniku chystala na prevzatie moci.

14. máj 2021 o 17:51 Tomáš Černák

Logo Komunistickej strany Československa (zdroj: Wikimedia)

Od založenia Komunistickej strany Československa uplynulo presne sto rokov. Na vrchole moci pôsobila táto strana štyri desaťročia a zásadným spôsobom ovplyvnila dejiny tejto krajiny a životy niekoľkých generácií jej obyvateľov. Následky jej vlády si vlastne nesieme so sebou doteraz. Pritom v jej úplných začiatkoch to vôbec nevyzeralo tak, že by sa z KSČ mohla niekedy stať vládnuca štátostrana.

Pri hľadaní koreňov vzniku komunistickej strany si musíme chtiac-nechtiac spraviť malú exkurziu do druhej polovice 19. storočia, keď aj habsburská monarchia prechádzala industrializáciou. Vzniklo totiž množstvo priemyselných podnikov, ktoré potrebovali pre svoju výrobu robotníkov a ich prácu, a tak sa najmä v mestách sformovala robotnícka trieda.

Robotníci si hneď od začiatku uvedomovali svoje neľahké postavenie a snažili sa vymôcť pre seba lepšie pracovné, platové či všeobecne lepšie životné podmienky. Začali sa teda organizovať do robotníckych spolkov (v Bratislave napríklad pôsobil robotnícky spolok Napred), odborov a následne si vytvorili aj politickú stranu, ktorá mala presadzovať ich záujmy. V tomto prípade išlo o sociálnodemokratickú stranu, ktorá vznikla v českých krajinách v roku 1878 pod názvom Českoslovanská sociálnodemokratická strana a v Uhorsku o dvanásť rokov neskôr ako Sociálnodemokratická strana Uhorska.

Najmä českí sociálni demokrati mali veľkú inšpiráciu v susednom nemeckom cisárstve, kde pôsobila veľmi silná a masová sociálna demokracia. V Predlitavsku bola celkovo vyššia miera industrializácie, robotníci tam mali väčšiu silu a aj lepšiu organizovanosť.