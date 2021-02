Máme od nich valašku, salaš, kolibu i baču. Kto boli Valasi

Mnohé z ich zvykov sa dostalo aj do slovenskej ľudovej kultúry.

9. feb 2021 o 11:06 Oto Tomeček

V období od 14. do 17. storočia zasiahla územie Slovenska prisťahovalecká vlna označovaná ako valašská kolonizácia. Počas nej prichádzalo na územie Slovenska valašské obyvateľstvo, ktoré sa živilo prevažne horským pastierstvom oviec, a preto osídľovalo prevažne vyššie položené horské a podhorské oblasti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Migračné procesy označované ako valašská kolonizácia dalo do pohybu obyvateľstvo žijúce na svahoch a v podhorí Južných Karpát vo Valašskom kniežatstve (Valašsko/Valachia). Od obdobia existencie Rímskej ríše žilo na území kniežatstva silne romanizované obyvateľstvo.

Práve s týmto faktom súvisí označenie kniežatstva a jeho obyvateľstva (Valachia /Valach, Valasi), ktoré je nápadne podobné s pôvodným slovanským pomenovaním stredovekej Itálie a tunajšieho obyvateľstva (Vlachy/Vlach, Vlasi), doposiaľ zachovaným napríklad v súčasnom poľskom jazyku (Włochy/Włoch, Włosi).

Pôvod a počiatky kolonizácie

Kniežatstvo ležiace na území dnešného Rumunska, medzi Južnými Karpatmi (staršie označovanými ako Transylvánske Alpy) a riekou Dunaj, bolo v období na konci 13. a v priebehu 14. storočia samostatným politickým útvarom, hoci uhorskí panovníci prejavovali snahy zasahovať do diania v kniežatstve a vtlačiť mu svoju suverenitu. Tieto snahy neslávili úspech a od konca 14. storočia tu začal výrazne rásť vplyv Osmanskej ríše.

Tlak Osmanskej ríše, nedostatok pastvín a hľadanie vhodnejších podmienok na život dali do pohybu početné spoločenstvá tohto pastierskeho ľudu. Obyvateľstvo z Valašska pri hľadaní nových pastvín a vhodných podmienok na život postupovalo severným smerom, sledujúc hrebene karpatského pohoria.

Čoskoro sa do kolonizácie zapojilo a ďalej sa jej zúčastňovalo aj ďalšie obyvateľstvo, s ktorým sa Valasi dostali do kontaktu medzi prvými. Boli to napríklad obyvatelia Sedmohradska, Moldavska a napokon aj Marmarošu.

Valasi prichádzajú na Slovensko